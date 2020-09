Mistenker sabotasje etter dieselutslipp i Kamøyvær

nyheter

Det er 110-sentralen som skriver på Twitter klokken 08.52 at brannvesenet rykker ut på akuttforurensning til Kamøyvær.

Klokken 09.20 er brannvesenet på stedet og gjør klar for utlegg av lenser. Det er uvisst hvor store mengder diesel det er snakk om.

Kystverket og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) er varslet.

NRK skriver at så mye som 10.000 liter diesel kan ha rent ut.

– Vi har ikke fått bekreftet antall liter, men det skal være en større mengde som har rent ned i grunnen. Mer enn det som skal rapporteres inn, opplyser vaktleder i 110 Finnmark, Fred Ole Holmen til NRK Troms- og Finnmark.

Mistenker sabotasje

Eieren av Kamøyvær Fisk mistenker sabotasje etter lekkasjen. Forholdet er anmeldt.

Ansatte oppdaget at bunnventilen på tanken var skrudd ut.

– Vi vet ikke om det er innbrudd eller sabotasje, men saken er like trist uansett. Vi vil selvfølgelig anmelde saken. En ting er det økonomiske i det, men det er jo miljøkriminalitet at noen kan gå hen å gjøre noe sånt her, sier Ingar Halland, daglig leder på Kamøyvær Fisk AS, til NRK.

Tanken ligger på land. Den inneholdt 12.000 liter, og tanken var tom da lekkasjen ble oppdaget. Opprinnelig var lekkasjen på land, men det var fare for at store mengder diesel også ville renne ut i sjøen. Brannvesenet rekvirerte derfor lenser til stedet. Kystverket er også på vei for å bidra til å stanse videre spredning.

– Det er mye fjellgrunn i området, så det vil gå en del ut på sjøen, antakelig, sier vaktleder i Kystverket Beredskap Horten, Jan Willie Holbu.

Kommunens beredskap og Fylkesmannen er også varslet. Det er også Fiskeridirektoratet fordi det ligger oppdrettsanlegg i nærheten.