Jordras stenger E8

nyheter

Et jordras gikk natt til tirsdag over deler av E8 ved Ramfjord, sør for Tromsø. Europaveien vil være stengt fram til tirsdag formiddag.

Statens vegvesen har besluttet at E8 blir stengt fram til tirsdag formiddag og da vil det bli tatt en ny vurdering av situasjonen.

Politiet fikk melding om raset via AMK klokken 1.55 natt til tirsdag.

– En ambulanse ble truffet av raset, som dekker deler av veibanen. Det gikk bra med folkene i ambulansen, men bilen var ikke lenger kjørbar, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

Han sier veien ikke vil bli ryddet før geoteknikere har vært på befaring etter at det blir lyst. Jordraset gikk rundt 50 meter fra nærmeste hus og det skal ikke være fare for bebyggelsen. (©NTB)