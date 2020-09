Frp vil vite hvorfor Bakke-Jensen ikke sto på søkerlista

nyheter

Frps Bengt Rune Strifeldt krever svar på hvorfor statsråd Frank Bakke-Jensen (H) ikke sto oppført på søkerlisten for ny direktør for Fiskeridirektoratet.

– Jeg og flere med meg har reagert på at Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som ny fiskeridirektør uten å ha stått på den offentlig tilgjengelige søkerlisten. Det er oppsiktsvekkende, og man gjør seg sine tanker rundt ansettelsesprosessen, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark til NTB.

– Det var flere interessante kandidater som hadde søkt på jobben på regulært vis, blant annet regiondirektør for Fiskeridirektoratet Siri Meling, som har vært omtalt som en favoritt. Når det da kommer en mann med partiboka i orden fra sidelinjen og kaprer jobben, kan man undres i hvilken grad søknadsprosessen har vært reell, fremholder Strifeldt.

Han etterlyser nå et klart svar på hvorfor forsvarsministeren «tilsynelatende har fått denne toppjobben uten å søke på den».

Strifeldt vil sende et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) om saken i løpet av uken.

– Jeg vil understreke at dette ikke handler om kritikk mot Bakke-Jensen, verken som person eller politiker, da jeg tror han sikkert kan være skikket for jobben. Men det er ansettelsesprosessen her som virker uryddig, sier han. (©NTB)