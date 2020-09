Alle bussjåfører i Finnmark ut i streik fra lørdag

nyheter

Fra arbeidstid lørdag 26, september tas alle bussjåfører i Finnmark ut i streik, opplyser Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgivere innfrir en avtale om industriarbeiderlønn.

I andre streikeuttak vil alle sjåførene i Finnmark, Rogaland, Trøndelag og Vestland bli tatt ut i streik. Hele 77 bussjåfører er anslått å bli tatt ut i streik i Finnmark når streiken skal utvides.

- Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i pressemeldingen.

Han tilføyer at dette er en helt naturlig opptrapping av streiken.

- Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.