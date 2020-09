Advarsel om fare for flom og ras i nord

nyheter

Beboere i Nord-Norge bes om å være forberedt på store nedbørsmengder, kraftige vindkast og fare for flom og ras det neste døgnet.

Farevarselet er utstedt for store deler av Nordland og for Troms og Finnmark og gjelder i første omgang fram til tirsdag morgen.

Ifølge Meteorologisk institutt blir det utfordrende vær i de to nordligste fylkene fra mandag ettermiddag. Kraftig vind og rekordmye nedbør i vente har ført til oransje farevarsel, det nest høyeste på fareskalaen, både når det gjelder fare for flom, farlige vindkast og jordras.

– Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høye. Det ventes stedvis regn opp mot 60–100 millimeter per døgn, noe som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet, skriver NVE i et farevarsel på Varsom.no.

Det er bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring som er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, går det fram av varselet.