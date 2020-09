Legger opp til 20 senger på klinikken, men er uenige om hvem som tar regningen

nyheter

Finnmarkssykehuset nekter å forholde seg til at Alta kommune ikke lenger vil betale 8,8 millioner kroner for seks av sengeplassene på Klinikk Alta. Kommunen har allerede sagt opp to av plassene og varslet oppsigelse for ytterligere to. Et samstemt politisk miljø har i debattene til nå sendt signal om at også de to kommunale øyeblikkelig-hjelpsplassene (KØH-plasser) skal hentes tilbake og driftes i en kortids rehabliteringsavdeling på Alta omsorgssenter.