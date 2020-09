Ga disp til motorferdsel i fjellrev-område

nyheter

I februar 2019 vedtok Fylkesmannen i Troms og Finnmark motorferdelsforbud i fjellområdet Nassa av hensyn til fjellreven. Arten regnes kritisk truet og dette er det eneste området i Vest-Finnmark at den holder til. Men som følge av at Statens naturoppsyn og politiet har utført kontroller i området gjennom barmarkssesongen har det blitt avdekket at Kautokeino kommune har innvilget dispensasjoner for motorferdsel i forbudssonen.