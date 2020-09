Flytilbudet forlenges ut året

nyheter

Det betyr at både SAS, Norwegian og Widerøe kan følge opp rutene til og fra Alta.

Det har lenge vært usikker på hva som skjer, men i dag ble det klart at Samferdselsdepartementet fornyer avtalene med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

Den nye avtalen har varighet til 31. desember 2020 og vil koste 12,5 mill kr per uke.

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne. Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.