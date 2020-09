Får nei til utvidelse i Kåfjord: – Det kommer på det mest ugunstige tidspunktet

nyheter

Representanter fra SV, SP, MDG og Venstre var på befaring hos Haldde Montessoriskole torsdag formiddag, etter at søknaden om å utvide skolen ble stemt ned i formannskapet. Politikere fra AP, Rødt, Høyre og Frp har vært eller skal på besøk. Skolen søker om utvidelse av antall elever, både for å kunne ha passelig store årstrinn med syv elever i hvert trinn og for å kunne tilby ungdomsskole til de av elevene som ønsker å fortsette med montessoripedagogikken ut grunnskolen. Men stemningen er laber blant partiene i posisjon.