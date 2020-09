Stenger fem kontorer i Finnmark

nyheter

Sparebank1 Nord-Norge legger ned 16 filialer, derav fem i Finnmark. 35 ansatte blir berørt av endringene, opplyser banken.

– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale, sier konsernsjef Liv Ulriksen i en pressmelding.

Konsernet stenger nå 16 mindre bankkontorer, mens 15 kontorer gis nytt og utvidet innhold. Konsernsjefen sier dette om kontorene som består:

– Det er flere årsaker til at dette oppfattes som trist for noen. Flere av de berørte kontorene ligger på mindre steder, der tjenestetilbudet over tid har blitt redusert. Selv om årsakene er til å forstå, har jeg respekt for at det oppleves negativt. Og så har du de kundene som ikke er tilstrekkelig digitale og som tradisjonelt har fått hjelp i banken. Til disse kan jeg si at vi kjenner våre kunder, og vi skal strekke oss langt for at overgangen skal bli håndterbar for alle. Og vi vil fortsatt ha fysiske banklokaler over hele landsdelen, selv om reiseveien nå blir litt lengre for noen.

Disse bankkontorene stenges:

Meløy, Rognan, Leinesfjord, Stokmarknes, Myre, Andenes, Storsteinnes, Målselv, Lyngseidet, Skjervøy, Karasjok, Tana, Vardø, Båtsfjord, Honningsvåg, Svalbard

I Finnmark blir det fortsatt kontorer i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta og Lakselv.