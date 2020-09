nyheter

I etterkant av at sittende sametingspresident Aili Keskitalo i sommer varslet at hun ikke ville ta gjenvalg i 2021, dukket spørsmålet opp om hvem som nå skulle bli NSRs presidentkandidat. Silje Muotka forteller at hun ble overrasket over Keskitalos avgjørelse, men at hun ganske raskt etter begynte å tenke på å stille.