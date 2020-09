Fortsatt null smitte i Alta: – Men det er ingen grunn til å senke skuldrene

nyheter

Kommuneoverlegene melder i dag at vi fortsatt ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Alta. De siste ukene har legetjenesten meldt behov for helsepersonell som kan bistå med testing, samt inngå i et smittesporingsteam.

– Det er nå flere som har meldt seg til disposisjon og legetjenesten er nå bedre rustet til å ivareta de ekstra arbeidsoppgaver koronasituasjonen medfører. Men tjenesten melder at de fortsatt har behov for at flere melder seg.

I sin statusoppdatering melder de om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forberedende fase. Både helse og sosial og oppvekst og kultur planlegger for at koronasituasjonen vil vedvare frem til neste våren/tidlig sommer.

I slutten av oktober vil kommunen igangsette influensavaksinering. Her prioriteres i første omgang de som er i risikogrupper.

Faren er ikke over

Kommuneoverlegene understreker at Altas befolkning ikke må senke skuldrene og tenke at faren er over. Det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve at innbyggere i Alta blir koronasmittet i tiden fremover.

– Selv om vi begynner å bli både lei og slitne av å forholde oss til smittevernreglene, så er det allikevel helt avgjørende at vi alle sammen fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når vi er syk. Derfor ber vi i om at Alta kommunes innbyggere fortsatt tar situasjonen på alvor. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de mest sårbare i samfunnet vårt.