Derfor flyr helikopter «i søk» over Altafjorden nå

nyheter

Altaposten ble onsdag kveld gjort oppmerksom på at et helikopter fløy sakte og lavt over Altafjorden, i området Hjemmeluft/utløpet av Kåfjord. Parallelt med det drev en båt med søk i havet, ifølge to øyenvitner som tok kontakt med avisa rundt halv ti.

En sjekk med Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) avklarer hva det er snakk om:

– Et redningshelikopter fra Banak er ute på treningstur, og skal blant annet trene med Redningsselskapets båt RS Vekteren, opplyser redningsleder Håkon Kjøllmoen ved HRS til Altaposten.

– Nå på høsten, når det er begynt å bli mørkt, så har personellet behov for nattutsjekk. Det de driver med nå er rett og slett bare redningsressursene som driver med trening, slik at de skal være oppdaterte og klare dersom noe skal skje, sier han.

For øyeblikket drives det med trening i form av søk, heising av personell og bruk av nattopptikk - for å nevne noe. Kjøllmoen er godt fornøyd med at RS Vekteren blir med når mannskapet på Sea King kjører sin trening:

– Vi setter stor pris på at andre redningsressurser blir med på slik trening, sier redningslederen.