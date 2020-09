nyheter

Finnmark politidistrikt meldte mandag kveld at politiet stanset en bilist på E6 inn til Alta vestfra. Vedkommende blåste positiv i alkotesten.

– Riktignok tyder resultatet at det kan være lav promille, under 0,5. Blodprøve tas rutinemessig for å finne nøyaktig resultat. Sak opprettes, melder politiet på Twitter.