Se byggingen av Tana bru fra start til slutt: – Vi gikk på med krum hals

nyheter

Første spadestikk for nye Tana bru ble satt i jorda i januar 2017. Den opprinnelige ansvarsfordelingen var at HAK skulle levere betong, mens det polske selskapet Vistal Gdynia SA skulle levere stål. I oktober 2017 leverte det polske selskapet konkursbegjæring, og HAK sto igjen med to valg. Enten så klarte de det ikke og jobben ville blitt lagt ut på anbud igjen, eller så kunne HAK ta over stål- og montasjejobben.