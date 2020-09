nyheter

Loppa kommune har innkalt til kommunestyremøte torsdag i neste uke. Nok en gang skal møtet avholdes på Teams, og ikke som et fysisk møte. Begrunnelsen for at møtet innkalles som fjernmøte er smitteverntiltak. Blant annet er kommunestyresalen i Loppa ikke stor nok for nødvendige tiltak som avstand.