Nå kan man lese Donald Duck på samisk

Donald Duck & Co har vært et stempel i norske bladhyller siden 1948, og har vært tidenes mest populære tegneseriehefte i Norge. I den nyeste utgaven tar Donald & Co turen til Alta, som i bladet blir kaldt for Kaldtja.

Nå har det kommet en nordlys spesial, hvor Donald Duck & Co tar seg turen til Kaldtja og Skrues iglo-ishotell og blir kjent med Skrinnmarksløpet.

– Vi har lang tradisjon for å tøyse litt med navn og stedsnavn, vi kaller det å Duckifisere virkeligheten, det er vi gode på i redaksjonen. Og det er jo kaldt i Alta, sant? Sier Donald-redaktør Marius Molaug lattermildt.

Kommer på samisk

Donald Duck & Co har blitt utgitt på samisk før, men det er første gangen man kan lese bladet på både nord, sør og lule-samisk.

– Vi har gitt ut Donald på samisk før, men det er lenge siden. Det var på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet en gang. Men det var ikke på de tre samiske språkene, det er noe helt nytt vi har gjort nå. Det hender at vi sender Donald og de andre endene til Norge. Når vi først sendte dem til Alta så tenkte vi at det var kult å ha det på alle de tre samiske språkene i tillegg til norsk. Vi vil at alle barn skal lese Donald, forteller redaktøren.

Både redaktøren og forfatteren Aleksander Kirkwood Brown har vært i Alta før.

– Jeg har vært i Alta tidligere, det er en utrolig fin by med mye nordlysfokus. Forfatteren vår Aleksander har også vært i Alta flere ganger før ettersom kjæresten er fra Alta, så han hadde kjempe lyst til å skrive det! Forteller Molaug entusiastisk.

Det er ikke første gang Egmont gir ut blader på samisk, da Frost 2 kom ut, ble tegneserieheftet gitt ut på de tre samiske språkene i tillegg til norsk.

– Vi har hatt kontakt med Morten Olsen Haugen, bibliotekar ved Trøndelag Fylkesbibliotek. Han jobber for å oversette barnelitteratur til samisk, og er kjempedyktig. Alt lå til rette for å gjøre det, forteller Molaug.

Har fått masse tilbakemeldinger

Til tross for at den nyeste utgaven av bladet enda er rykende fersk, så har Molaug & Co allerede fått masse tilbakemeldinger.

– Alt jeg har fått med meg av respons har vært positiv. Vi har fått masse henvendelser fra folk som lurer på hvor de får kjøpt bladene. Vi har også vært omtalt på NRK Dagsrevyen. Nå får vi bare håpe at vi har trykket opp nok utgaver så det er nok til alle som vil lese det, avslutter redaktøren.

Den nyeste utgaven kan kjøpes på alle dagligvarebutikker, samt på serie.no hvor de samiske utgavene også ligger for salg. De samiske utgavene er å få kjøpt på utvalgte utsalgssteder.