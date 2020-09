Kvinne i 50 årene tatt med til legevakta etter ruskjøring

nyheter

Klokken 23:55: En beruset utagerende mann i 20 årene fikk pålegg om å forlate Alta sentrum.

Klokken 00:20: En mopedist ble stoppet av Hammerfest politiet og vil bli anmeldt for å ha kjørt en trimmet moped. Fører erkjente at den var trimmet.

Klokken 02:40 En UTV ble stoppet i Alta på grunn av at fører holdt høy hastighet. Viste seg at fører ikke hadde førerkort for å kunne kjøre i slike hastigheter. Vedkommende hadde kun førerkort for kunne kjøre moped. Sak opprettes.

Klokken 06:00: Politiet i Alta stoppet en dame i 50 årene for kjøring i ruset tilstand. Hun ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking. Sak opprettes