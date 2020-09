Sande Reisebyrå blir partner i Berg-Hansen Nord Norge

nyheter

Daglig leder i AS Sande Reisebyrå (SR), som de siste årene har vært en del av G-Travel kjeden, Monika Nesse Bredal kommer inn som partner i det «Nye Berg-Hansen Nord Norge, og Eirik Munkvold vil fortsette som administrerende direktør. Dette kommer fram i en pressemelding fra selskapene.

– For oss er det viktig å være en del av et større norsk selskap som har samme verdier som oss, nemlig å være lokalt tilstede med gode digitale løsninger som er tilpasset det norske markedet. Det har Berg-Hansen både gjennom sin lokale tilstedeværelse i Nord-Norge, men også gjennom franchiseavtalen med Berg-Hansen, sier nå partner i selskapet, Monika Nesse Bredal.

AS Sande Reisebyrå (SR) har vært i Alta i over 50 år. Berg-Hansen Nord Norge har de siste årene vært en del av den helnorske Berg-Hansen kjeden gjennom en franchiseavtale.

Satser i nord

Det var tidligere denne uken at styrene i begge selskapene ble enig om en fusjonsavtale.

– Vi er begge solide reisebyråer med et eierskap i Nord-Norge som har vekststrategi og tenker langsiktig. Dette ønsker vi å utvikle videre gjennom å skape arbeidsplasser i Nord – men også sørge for at vi kan gi gode reiseopplevelser til alle nordlendinger enten de reise i jobb eller privat, sier Munkvold.

– Alta er en viktig brikke i vår satsing i Nord og bidrar til at vi i enda større grad kan levere gode reisetjenester til hele befolkningen i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Berg-Hansen Nord-Norge, Eirik Munkvold.