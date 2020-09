Bekreftet feilbehandling

nyheter

Da Roy Jonas var i kontakt med daværende kommuneoverlege i Alta, Kenneth Johansen, uken etter dødsfallet, fikk han en ytterligere bekreftelse på at morens død kunne vært unngått, og at det hadde skjedd alvorlig feilbehandling. Johansen hadde fått og lest papirene på hendelsesforløpet fra Hammerfest. Ifølge Roy var dette oppsummert det Johansen ga uttrykk for: