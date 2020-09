Vurderer å stramme inn

nyheter

Regjeringen ønsker også å redusere belastningen på kommunenes test- og smittesporingskapasitet. Dette skriver regjeringen i en pressemelding.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

– Kommunene som sliter med store utbrudd gjør nå en kjempejobb for oss alle med å få smitten under kontroll, sier statsministeren.

Mulige innstramminger

Regjeringen skriver at det er viktig for regjeringen å synliggjøre hvilke tiltak som er aktuelle lokalt, regionalt eller nasjonalt hvis vi står i fare for at et utbrudd har tendenser til å spre seg videre i samfunnet.

– Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier Solberg.

Plan for lettelser

Regjeringen planlegger også for å kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet, dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi forbereder oss også på bedre tider, men vi letter ikke på koronatiltak i dagens situasjon, sier statsministeren.

Det opplyses også at regjeringen vurdere å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år med utgangspunkt i idrettens egen plan for gradvis gjenåpning i ulike faser når smittesituasjonen tilsier det.

Kommunenes ansvar

Ifølge regjeringens pressemelding oppfordrer helse- og omsorgsminister Bent Høie utelivsbransjen til frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene slik at smittesporing blir enklere og kommunene oppfordres til å følge opp ansvaret de har for å kontrollere at smittereglene følges på arrangementer, også de som ikke har skjenking.

– Vi må ikke bare redusere risikoen for smitte. Vi må også gjøre smittesporingsarbeidet lettere når det oppstår smitte. Ingen vet hvor smitten spres seg neste gang, påpeker Høie.