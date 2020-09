Får støtte til grønne tiltak

nyheter

– Markedskreftene krever i større grad grønne løsninger hos næringslivet, samtidig som miljøkravene fra myndighetene om å redusere egne klimagassutslipp blir stadig strengere for offentlig sektor. Å bli klima- og miljøvennlig gir et fortrinn inn i fremtiden. Fylkeskommunen vil imøtekomme dette ved å gi virksomheter i Finnmarks tidligere geografi en mulighet til å søke om støtte til å miljøsertifisere egen virksomhet. Sammen øker vi tempoet mot det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp) til fylkeskommunes hjemmesider.

Samfunnsansvar

Ifølge fylkeskommunens hjemmesider er det mulig å søke støtte på inntil 20 000 kroner av kostnadene til sertifiseringsprosessen.

– Miljøsertifiseringen handler om å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er anerkjente og effektive verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Følgende sertifiseringsordninger kan det søkes støtte til: Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS, Svanemerket, Debios Ø-merke for økologiske produkter og EUs offisielle miljømerke Ecolabel.

Forbeholdt Finnmark

Fylkeskommunen opplyser at midlene til ordningen kommer fra gamle Finnmark fylkeskommune, derfor er ordningen forbeholdt virksomheter i gamle Finnmark.

– Klynger og bedriftsnettverk må søke samlet på vegne av tre eller flere bedrifter. Kommuner og offentlige virksomheter oppfordres til å søke samlet, skriver fylkeskommunen.