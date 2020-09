nyheter

Ifølge kommunes hjemmesider er hovedbudskapet til Europeisk mobilitetsuke 2020 «utslippsfri mobilitet for alle» med slagordet «Gjør ditt valg!».

Fokuset er å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder samt universell utforming. Det inkluderer kollektivtransport, delt mobilitet, gåing og sykling – men også elektriske kjøretøy og alternative drivstoff.

– Målet med kampanjen i 2020 er økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser. Oppfordringen er å være bevisst overfor de mobilitetsvalg du tar i hverdagen. Det skal ikke mer til enn en bilfri tur, og du vil oppleve at du både sparer miljøet og ikke minst bedrer helsa, skriver kommunen.

Markeringen skjer i tidsrommet 16.–21. september og de som sykler til jobben en eller flere av disse dagene kan være så heldig å møte på en heiagjeng som ved hjelp av musikk og premieutdeling vil vise hvor mye de setter pris på at nettopp du bruker sykkelen som fremkomstmiddel.

PARK(ing) day

Fredag i mobilitetsuka arrangeres PARK(ing) day. I år samarbeider Verte med Alta kommune for å organisere arrangementet.

– PARK(ing) day er et verdensomspennende initiativ, hvor folk oppfordres til å forvandle parkeringsarealer til park for en dag. Denne dagen ønsker vi å få igang en diskusjon om hvordan vi bruker uteområdene våre og se hva som skjer når en parkeringsplass blir til en møteplass, hage, kunstinstallasjon, lekeplass etc, opplyser kommunen.

I tillegg stiller Alta kommune opp med vafler og kaffe på torget denne fredagen. Alta kommune ønsker innspill til hvordan gang, buss og sykkelveiene i kommunen kan bli bedre.

Lørdag stiller flere av Altas bilforhandlerne opp i sentrum for å vise fram sine el-biler. Det blir også mulig å prøvekjøre bilene.