I en kort pressemelding fra Alta Frp kommer de med et sammendrag av Alta Frps syn på å ta imot flyktninger fra Morialeiren. Her går det fram at de mener det er økonomisk galskap og moralsk forkastelig å bruke pengene på noen veldig få i Norge, når vi kan hjelpe så mange i nærområdene for den sammen summen.