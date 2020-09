– Vi stiller oss disponibel for å hjelpe etter Moria-krisen

nyheter

Før dagens formannskapsmøte har Alta Ap, Alta SV og Alta Sp gått sammen om en uttalelse som klargjør at Alta kommune stiller seg til rådighet etter krisen som har oppstått i Moria-leiren på Lesvos.

I forbindelse med brannen og uttalelsen fra Justisdepartementet i går, hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) blir bedt om å starte prosessen med relokalisering fra Hellas, må Alta kommune stille seg disponibel til å ta imot noen av disse.

– Alta kommunestyre vedtok i en uttalelse fra mai 2020, hvor vi er tydelig på at disse prioriteres. I uttalelsen er det fokus på de mange tusen barn som lever under umenneskelige forhold, som nå er blitt enda verre. Alta har allerede gjort ett vedtak på at vi kan motta 37 flyktninger og av disse har vi inntil i dag mottatt åtte. Vi har systemer til å ivareta disse menneskene, heter det fra de tre partiene.

– Dette må følges opp av Alta kommune og vi må stille opp slik at vi bidrar i krisen som har eskalert i Hellas, mener de.