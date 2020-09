– Mange peker på skoler og barnehager, men det starter hjemme

nyheter

Politioverbetjent Svein Tore Nilsen ser ikke på det som uskyldige pøbelstreker. For noen dager siden fikk en bilist en boks rømme rett i ruta i det han kjørte under gangbrua.

– Nå er kanskje ikke rømme det farligste man kan kaste, men det er klart at en gjenstand som kommer susende slik har stort skadepotensial. Det er ikke første gangen noe slikt skjer heller, forteller Nilsen.

Samtidig vil han understreke hvor stort skadepotensialet er.

– Man kan spinne videre med å si at bilisten kom kjørende, så klasket rømmepakken i ruta, og griset til hele ruta. Sjåføren skvetter, og han ser ingenting. På fortauet var det personer som ble påkjørt. Hva da? Jeg tøyer strikken litt, men skadepotensiale er stort, og konsekvensene kunne ha blitt mye større enn rømmesøl på ruta, konstaterer Nilsen.

Kan få konsekvenser

Til tross for at det er barn og ungdom som utfører pøbelstrekene, så kan de få konsekvenser.

– Det er to former for konsekvenser når barn og ungdom gjør noe slik. Den ene er den strafferettslige delen. Dersom man er 15 år gammel eller eldre, så regnes man som strafferettslig anvarlig. Om man avdekker gjerningspersonen og betingelsene er til stede, så kan det medføre alt fra bøter til fengselstraff. Man kan også få noe som heter påtaleunnlatelse som er en form for advarsel.

Barn yngre enn 15 år kan også få konsekvenser for handlingene.

– Er man under 15 år gamle kan man ikke straffes etter loven, men det blir overført til barnevernet, konstaterer Nilsen.

Nylig tente noen på en innsamlingscontainer for klær som står utenfor Coop Extra på Elvebakken.

– Den tredje konsekvensen er erstatningsansvar. Dersom ting virkelig går galt, så kan det være snakk om betydelige summer. Å sette fyr på noe kan medføre at store verdier går tapt. Skade og død kan være den ytterste konsekvensen.

Foreldrene sitt ansvar

Nilsen mener en holdningsendring må til, og har en ganske klar formening om hvem sitt ansvar det er.

– Mange nevner skoler og barnehager, men det starter hjemme. Skolen skal drive med kunnskapsformidling og foreldre skal drive med barneoppdragelsen. I slike tilfeller nytter det ikke at vi drar til skolene eller barnehagene og forteller om hva som er greit og ikke greit å gjøre. Foreldre må snakke hjemme om hva man kan og ikke kan gjøre. Man kan selvfølgelig ikke fotfølge ungene overalt, men man må sørge for at ungene har med seg en forståelse av hva som er greit, og hva som ikke er greit, sier han og tilføyer;

– Jeg er far selv. Dersom barna mine skulle finne på noe som ikke er greit og jeg får beskjed om det, så er det min oppgave å ta en alvorsprat med dem. Da er det jeg som må få de til å forstå alvoret i handlingene sine slik at de skjønner at det er enkelte ting man ikke sier eller gjør. Når man får barn begynner ansvaret fra øyeblikket barnet er født.

Samtidig mener Nilsen at det kan være en grunn til at ungdom begir seg ut på ugjerninger.

– Jeg forventer ikke at barn og ungdom i 12 til 15 års alderen forstår konsekvensene av det de selv gjør. Jeg tror ikke at man har fått inn det med konsekvenstenking i den alderen. I min verden står det «stengt grunnet ombygging» i panna på dem, fordi de er i en overgang hvor de begynner å bli voksen, men ikke er voksen. Da er det ikke nødvendigvis konsekvenstenking som står fremst hos mange, avslutter han.