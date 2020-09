– Kan bosette 400 Moria-flyktninger

nyheter

Det er fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). som mener kommunene har kapasitet.

– Det er tragiske bilder fra flyktningeleiren i Moria i Hellas. Vi i nord er klare til å hjelpe folk på flukt, som nå har mistet sitt provisoriske hjem i den katastrofale brannen i flyktningeleiren. Her har vi plass, og vi har mange gode erfaringer med å bosette flyktninger, skriver han i en pressemelding.

Norske myndigheter kunne onsdag opplyse at de vil hente 50 personer fra flyktningeleiren. Dette antallet er langt fra godt nok, mener fylkesråd Bjarne Rohde.

– Regjeringen gjør for altfor lite, altfor sent. Det er skuffende og da må vi vise at vi vil trå til, sier Rohde.

Fylkeskommunen fikk ansvar for de regionale oppgavene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1. januar.