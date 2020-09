– Hva hadde vi vært uten ildsjeler som Gunn-Rigmor?

nyheter

Jungård hadde i kraft av av sitt engasjement og sin innsats enormt kontaktnett i Alta. Hun vokste opp i BUL-land og elsket både idrettslaget og hjembyen, ikke minst Alta kirke der begravelsen fant sted torsdag.

Under koronatiden er det begrenset hvor mange som kan delta i kirka, men både BUL og Alta Musikkorps hadde stilt seg opp utenfor kirka for å hedre Jungård. BUL-leder Pål-Einar Lund var preget i sin avskjedstale.

For barn og ungdom

– De jeg ser mest opp til er de som bruker sin fritid til å legge til rette for andre. Det kan være frivillig arbeid innenfor idrett og kulturliv, noe som bidrar til at barn og ungdom kan vokse opp i positive miljøer med bolyst og livskvalitet. Det finnes tusenvis av sånne fantastiske folk. En av dem var Gunn-Rigmor. Hva hadde vi vært uten sånne ildsjela, spurte Lund, som gjennom mange år har kjent Jungård.

Som leder i idrettslaget med vennskapet nært.

– Gunn Rigmor vokste opp i Bossekop. Midt i BUL-land. Faren var leder i BUL og mora var med som trofast støttespiller og arbeidsjern. Gunn-Rigmor starta sin karriere på Skansen for å hjelpe mora med koking på BUL sine legendariske bygdefester - og juletrefester for ungene. Ho fikk dugnadsånden inn med morsmelka, sa Pål-Einar Lund.

34 år i reisebyrå

Thorbjørn Jungård holdt en sterk og personlig tale til sin søster. Det tette forholdene mellom søsknene Jungård er vel kjent, og Gunn-Rigmor var alltid på tilbudssida. Thorbjørn var en av gründerne bak bluesfestivalen, og dermed var det 100 prosent innsats fra Gunn-Rigmor.

Jungård ble 68 år gammel og var pensjonert fra jobben ved G Travel. Gjennom et langt yrkesliv var hun kjent for ekstraordinær service for de som skulle ut på reise. Daglig leder Monika Nesse Bredal fortalte at Gunn Rigmor ble ansatt allerede i 1974.

Spilte marsj

Hun var også glødende interessert i det som rørte seg i lokalsamfunnet, spesielt kultur og historie. Hun hadde en sjelden samling av originale postkort og bilder.

Hun ble en støttespiller for kor og korps, blant annet Alta musikkorps som kjente godt til Gunn-Rigmors fasinasjon for marsjer. Dermed hadde korpset spesialsydd en bidrag til sitt æresmedlem.

Gunn-Rigmor vil bli sterkt savnet, ikke minst i klubben i hennes hjerte.

– Både BUL, dugnadsgjengen og jeg vil savne deg. Og takke deg. Det blir et stort tomrom. Hvil i fred, Gunn Rigmor, avsluttet Pål-Einar Lund.