Håper på søkere fra Sverige og Finland

Samisk høgskole i Kautokeino er klar til å være vertskap for den viktige utdanningen. Assisterende instituttleder Linda Okstad håper også på søkere fra Sverige og Finland.

Hun forteller til egne nettsider at UiT har ansatt to universitetslektorer som skal ha kontorsted ved Samisk høgskole i Kautokeino.

– Undervisningen skal skje på nordsamisk, så det kreves samiskspråklig kompetanse for å komme inn på dette studiet. Det er 25 plasser og studiet er et deltidsstudium over fire år, med samlingsbasert undervisning. Dette bygges over samme lest som de øvrige fireårige sykepleierstudiene, sier Okstad, som er svært fornøyd med samarbeidet med Samisk høgskole.

Søknadsfrist for studiet er 16. oktober.

Viserektor Sveinung Eikeland mener oppstarten av samisk sykepleierutdanning har betydning for hele det nordsamiske området inkludert Finland og Sverige.

– Dette er et viktig nytt tilbud, og ikke bare for samiskspråklige i Troms og Finnmark, men for hele det nordsamiske området, inkludert Finland og Sverige, sier viserektoren.