Blir bedre kjent med verneområder

Bakgrunnen er at de er i gang med utarbeide en redegjørelse om samisk bruk som vern.

– I den forbindelse ønsker Sametingsrådet å besøke en rekke verneområder. Første besøket går til Seiland nasjonalpark og på denne turen vil sametingspresident Aili Keskitalo, sametingsråd Silje Karine Muotka, sametingsråd Hans Ole Eira og politisk rådgiver Maja Kristine Jåma være med. Onsdag og torsdag er de på plass.

Det legges også til rette for at direkte berørte samiske interesser har anledning til å fortelle om sine erfaringer med opprettelse og forvaltning av verneområder, heter det i en pressemelding.

Først går turen til Hønseby. Herfra blir Sametingsrådet bedre kjent med nasjonalparken gjennom nasjonalparkstyret og utstilling på den lokale butikken i Hønseby. Deretter går turen videre til Jøfjorden hvor Sametinget har blitt gjort kjent med nasjonalparkens vedtak om rivning av ulovlig byggverk, noe som grunneierne ser på som vedlikehold/restaurering av bygg på lovlig bebygd tomt. Etter befaringen er det avsatt tid til å møte Nordre Seiland bygdelag og reinbeitedistrikt 24B i Hønseby, heter det.

Torsdag blir det befaring i Bekkarfjorden, med et kulturlandskap kjent for sin botaniske verdi, og et viktig område som brukes av reinbeitedistrikt 24A. I Altneset er det avsatt tid til å møte reinbeitedistriktet, samt Hakkstabben og Altneset bygdelag.

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes og nasjonalparkstyret blir med Sametingsrådet begge dagene.