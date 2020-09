Tim hylles av sportssjef

nyheter

Tim Edvard Pettersen er noe så sjeldent som en lokal syklist som hevder seg på nasjonalt plan. Altaværingen har hatt en kometkarriere og han hylles nå av Ole Petter Vibekken som er sportssjef ved Norges Toppidrettsgymnas.

Fantastisk utvikling

– Tim Edvard har hatt en fantastisk utviklingskurve de to siste årene. Han er en uslepen diamant som har mye kraft og adrenalin. Han er en herlig type å jobbe med som er enestående å ha i en treningsgruppe. Både fordi han er en stor humørspreder og er omtenksom. Enkelte ganger blir han for utålmodig og tar forhastede beslutninger i trening og rittsammenheng. Men med god veiledning så har han blitt mye flinkere på det området, sier Vibekken til Altaposten, en dyktig trener og sportssjef ved NTG Kongsvinger og i Glåmdal sykkelklubb, som har vært med og fått frem mange toppsyklister de siste årene.

Ole Petter Vibekken var ikke så overrasket som de fleste andre da Pettersen kjørte inn til sølvmedalje i junior-NM. For han har over tid sett den formidable utviklingen som Tim Edvard har. Energisk 17-åring som har mange kvaliteter til å være så ung. Det handler både om kjørestyrke og gode avslutteregenskaper.

En meget god spurter

– Det er vanskelig å bli en bortimot komplett syklist uten gode avslutteregenskaper. Tim Edvard har det og har alle forutsetninger for å være med på å prege rittene fremover nå som han er så sterk at han kan være med helt inn. Finnmarkingen er ikke redd for å gå i brudd og han er på grunn av de gode spurtegenskapene vanskelig å kvitte seg med de gangene han går i brudd. Konkurrentene har blitt oppmerksomme på han, sier Vibekken.

Sportssjefen var både glad og stolt på vegne av skolen og sykkelklubbens nordligste innslag da han så at Tim Edvard krysset målstreken som nummer to og sikret seg en historisk sølvmedalje i norgesmesterskapet i fellesstart for noen uker siden. Det var bare en av de nesten 200 konkurrentene som var kapabel til å hamle opp med Alta-gutten i den 121 kilometer lange løypa. Dermed var Tim Edvards aller største dag på sykkelsetet en realitet.

Han har mye mer inne

– Jeg er både glad, og kanskje litt overrasket, over at jeg melder meg på i medaljekampen. Det var kanskje ikke så mange som hadde trodd at jeg var kapabel til det i et ritt hvor jeg var med på flere brudd. Det førte til at jeg brente av mye krefter underveis. Jeg hadde lenge forhåpninger om at jeg kunne være med å kjempe om den gjeveste medaljen. Men et stykke ut på den siste runden måtte jeg slippe vinneren som var sterkere, sa Pettersen selv.

Ole Petter Vibekken tror ikke vi har sett det beste av Tim Edvard Pettersen som fortsatt er i utvikling og tidlig i karrieren. Friskusen har ikke tatt stilling til hva han skal gjøre når han er ferdig på NTG til sommeren. Treneren håper han fortsetter satsingen og blir med over i seniorklassen selv om det er tøft å hevde seg i den settingen ettersom det er mange hel og semiprofesjonelle syklister i Norge som trener mange timer daglig i håp om å bli best mulig.