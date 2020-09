Kjørte ut på Aronnes

nyheter

Nødetatene rykket lørdag kveld ut til meldingen om at en bil hadde kjørt ut av veien. Det skal ha skjedd på fylkesveien over Aronnes, der bilen skal ha truffet en lyktestolpe.

Politiet opplyste rundt klokken 23, om at det kom inn en melding om personskade.

Klokken ett opplyser politiet om at to menn i 20-årene er brakt til helsesenteret for en sjekk

– Det er mistanke om kjøring i ikke-edru tilstand, opplyser vakthavende Eirik Pedersen til Altaposten

Det er ukjent skadeomfang.

På Aronnesveien ble det kødannelse og flere bilister opplyste til Altapsten at det kan være en fordel å kjøre over E6. Rundt midnatt hadde køen løst seg opp.