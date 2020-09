Vegard hadde full kontroll på MGP-klassiker

nyheter

Karasjok-gutten tok fatt på balladen «Hold Me Now» i andre runde og hadde full kontroll, ikke minst i refrenget.

Det holdt i massevis for å bli med videre i konkurransen. Han hadde med seg stemmer fra første runde, og sikret nok mer medvind etter fremførelsen lørdag.

Fagdommer Hanne Krogh mente at Vegard har mye av den samme ømheten og styrken i stemmen som irske Johnnny Logan. Godord som en smilende Bjørsmo tok med seg.

– Her var nok noen bankende ungpikehjerter, mente Krogh.

– Krogh var heller ikke snauere enn at hun som mentor ringte Johnny Logan for en prat, noe som åpenbart fikk en starstruck unggutt imponert. Sangen har nemlig betydd mye i oppveksten for Vegard.

– Det blikket er så ærlig, at jeg vil tro på hva han synger uansett, mente komiker og MGP- entusiast Kevin Vågenes, kjent fra Parterapi.

Den som måtte forlate stjernekamp denne gangen var Anita Hegerland.