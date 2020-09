Fyller opp behovet for sykepleiere

nyheter

Klinikk Alta er ferdigstilt og det er vekst når det gjelder helsetjenester. Det betyr fortsatt store behov for helsepersonell, blant annet sykepleiere.

– Universitetet forventer at mange vil benytte seg av dette studietilbud over fire år i Alta, sier viserektor Sveinung Eikeland til universitetets egne nettsider. Tredje kull starter opp i januar.

– Her blir man del av den store universitetscampus i Alta, samtidig som deler av studiet foregår i Hammerfest, med den beste faglige infrastruktur for moderne sykepleie- og helseutdanninger, fastslår Sveinung Eikeland, som håper mange søker før fristen går ut 16. oktober. UiT starter som kjent også opp med et lignende deltidsstudium for samiskspråklige neste år, i samarbeid med Samisk høgskole i Kautokeino.

Utdanningen har god dialog med institusjoner og kommuner for å sikre praksisplasser til alle studentene. UiT legger vekt på å sikre gode praksisplasser til studentene og best mulig kvalifiserte søkere til studieplassene, heter det.

Assisterende instituttleder for sykepleierutdanningen, Linda Okstad legger til at tilbudene både i Alta og Kautokeino har samme ledelse som øvrig sykepleierutdanning i Finnmark, men med lokale lærere ansatt begge steder.