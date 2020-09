Høyre vil ta makt fra Fylkesmannen i motorferdselssaker

nyheter

Lederen for Høyres programkomité for 2021-25, Linda Hofstad Helleland, tok ikke bare turen til Alta for å lytte og debattere, men tok Nord-Norge så mye på alvor, at hun lettet store deler av forslaget til nytt partiprogram. Av lekkasjene fra programutkastet, går det fram at Høyre nå tar en oppgjør med Fylkesmannens rolle, og mulighet for å overprøve lokaldemokratiet.