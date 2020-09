nyheter

Gårsdagens kontroll på grenseovergangen avdekket kun seks tekniske mangler og to brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Det regnes som et gledelig resultat, kanskje spesielt med tanke på at hele 60 vogntog ble kontrollert.

– Vi er glade for at de vi kontrollerer tar trafikksikkerhet på alvor, sier seksjonsleder Helle-Torill Sandvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det viser at de vi har kontrollert tar ansvar for egen og andres sikkerhet i trafikken. Jeg håper vi får like gode resultater når vintersesongen starter, sier tilføyer Sandvik.

Både Arbeidstilsynet, Tollvesenet, Skatteetaten, Grensepolitiet og Utrykningspolitiet var også på plass under aksjonen, som ble leder av vegvesenet. Tolletaten utstedte et forenklet forelegg under kontrollen i Kivilompolo.

Sandvik mener det er viktig med tverretatlige kontroller.

– Vi har veldig gode erfaringer med slike kontroller. Det er viktig at vi deler erfaringer og lærer av hverandre ute på kontroller. Det gjør det også lettere å ta kontakt og tipse hverandre i andre sammenhenger, sier Sandvik.