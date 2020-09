nyheter

Etter helikopterulykken for et år siden var det mange som hadde behov for et sted å samles i sorgen. For mange av byens ungdommer ble dette på Kvenvikmoen – ikke langt fra der helikopteret hadde tatt av på den fatale ferden. Der ble det også opprettet et spontant minnested der det ble tent lys og lagt ned blomster.