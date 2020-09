Tester 100 personer per dag

nyheter

I Alta kommunes statusrapport går det fram at det ikke er påvist mer smitte i Alta, til tross for så mange som 100 personer gjennomsnittlig blir testet daglig

– Det er mange som testes hver dag. Videre er det behov for personell som kan inngå i et smittesporingsteam. I den forbindelse melder Legetjenesten om behov for helsepersonell, heter det.

Personer med helsefaglig bakgrunn, samt studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger (sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter osv) som har mulighet til å bidra, bes melde seg til disposisjon.

Det er behov for personell til følgende oppgaver:

• Betjene Koronatelefonen

• Delta i koronatesting

• Delta i smittesporingsarbeid

• Utføre diverse forefallende arbeid knyttet til Koronasenteret

Det presiseres at det ikke er en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato.

– Vi er i en forebyggende og forberedende fase i forhold til smittesporing. I tillegg er det et stort behov for personer som kan bistå med koronatesting. De som melder vil få opplæring og vil deretter bli kontaktet ved behov, melder Alta kommune.

I skoler, barnehager og helsetjenesten opplever de nå økt sykefravær.

– Dette vil, til en viss grad, gå ut over daglige drift og kan medføre at barnehageavdelinger må holde stengt i perioder og/eller at elever i en kort periode vil få undervisning digitalt, opplyses det.