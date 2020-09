Holder veien åpen for de som ønsker å minnes de omkomne

nyheter

I perioden fram til søndag 6. september vil veien fra golfbanen på Kvenvik og opp mot Storvannet holdes åpen for allmenn ferdsel. Bakgrunnen er et ønske om å gjøre ulykkesstedet etter helikopterstyrten 31. august i fjor lettere tilgjengelig for de som ønsker å gå opp og minnes de omkomne.

– Vi pårørende har hatt en egen nøkkel for å kunne komme oss forbi den avlåste bommen. Men i forbindelse med årsdagen tenkte vi at det kanskje var flere som ønsket å dra opp til ulykkesstedet og at bommen derfor burde holdes oppe. Kommunen ved Jon-Håvar Haukland var positiv til dette, så fram til søndag er bommen åpen, sier Rolf Vonheim som er far til Markus og en av de pårørende etter ulykka.

Med bommen nede blir det 2-3 kilometer ekstra langs grusveien før man kommer til foten av fjellet der stien opp til ulykkesstedet starter, helt i enden av veien.

– Da vi dro til Kvenvik mandag formiddag i anledning avduking av monumentet på ulykkesstedet låste vi opp bommen og bandt den fast så den blir stående oppe. Det er dermed mulig å kjøre inn til starten av den merkede stien, sier Vonheim.

Han påpeker at det er et krevende terreng, og mener at man bør være i grei fysisk form samt ha gode sko for å ta turen.

– Det tar omkring en time å gå fra parkeringsplassen og opp til ulykkesstedet, gjennom kupert terreng, påpeker han.

Når porten igjen stenges etter søndag, mener Vonheim at det kan være lettere å gå fra Øytun.

– Jeg har ikke selv gått fra Øytun-siden, men forstår at det skal være greit å finne fram til ulykkesstedet, sier han.