Her vil de bygge for 500 millioner, planlegger hotell og opp mot 200 hytter

nyheter

Det er i alle fall ideen til eierne av PNH Kapital AS, Vegard Berge Uglebakken (Nord Konsulent AS) og Morten Ek/Tone Reinholdtsen Ek (Pritex Team AS). De har fattet interesse for det naturskjønne området i Talvik, og ser et stort potensial for et reiselivsanlegg her. Nå er de i gang med å få kommunen til å droppe planene om boligtomter, og heller se verdien i deres turistsatsing.