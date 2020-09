– Vi har mistet en fantastisk ildsjel

nyheter

– Gunn Rigmor har vært en fantastisk ildsjel for klubben vår gjennom mange tiår. Meldingen om hennes bortgang blir møtt med stor sorg. Savnet blir rett og slett enormt for oss, sier leder Pål-Einar Lund.

Det var nemlig Jungård som passet på BULs klubblokaler, sent og tidlig. Hun sørget for at alt var på stell, også når lokalene skulle leies ut.

– Siden jeg ble leder i BUL har Gunn Rigmor vært en nøkkelperson, en som man kunne drøfte det meste med og som alltid stilte opp for klubben i sitt hjerte, sier Lund.

Jungårds kjærlighet til BUL og Bossekop er vel kjent, og hennes kunnskap og interesse for Altas historie var stor. I en periode var hun skribent i Altaposten, der hun presenterte eksempler fra sin store samling av originale kort og bilder.

Gunn Rigmor har vært en kjent profil i Alta-samfunnet, ildsjel for en rekke kulturarrangement og i frontlinja for reisebyråene i Alta. Hun ble nylig pensjonert fra G Travel, uten at arbeidshendene hvilte etter det. Klubben fikk hennes omsorg.

– For meg har Gunn Rgmor også vært en god venn. For de mange aktive innen idretten var det Gunn Rigmor som fikset det meste, enten det var flybilletter eller hotell. Alltid på tilbudssiden. Sånn var det også for meg. Det var bare å ringe, så fikset hun absolutt alt, erindrer Lund.