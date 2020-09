Fjerner flere minibanker, satser på flere tilbud i butikkene

nyheter

Bankens kunder kan sette inn og ta ut penger i 129 Kiwi, Joker, Spar og Eurospar-butikker rundt om i landsdelen.

– Stadig færre benytter seg av kontanter når de handler, men noen synes fortsatt det er greit å ha pengene i hånda. Den nye tjenesten gjør det enklere å både ta ut og sette inn penger. Å kunne «slå to fluer i en smekk» når man uansett er ute for å handle, tror vi er svært velkomment hos kundene våre, sier Lasse Hagerupsen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 Nord-Norge, i en pressemelding.

Legger ned minibanker

Flere minibanker i landsdelen fjernes.

– Det er rett og slett mindre behov for minibanker, nå som vi innfører den nye løsningen med kontanttjenester i butikken. I tillegg har bruken av minibankene våre gått dramatisk ned, fastslår konserndirektøren.

Reduksjonen i bruk av minibanker i Nord-Norge har gått ned med 38 prosent, også forklart med korona og nedstengning.

Trenden har vært synkende i flere år, og i år har nedgangen virkelig vært markant, opplyser banken. De siste årene har for eksempel bruken av Vipps økt kraftig.