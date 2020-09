– Denne kvinnen er en maskin, som aldri går fri for drivstoff

nyheter

Cruise-dronningen Henriette Bismo Eilertsen kunne feire med kake mandag kveld. Hun ble nemlig tildelt årets pris fra kvinnenettverket Qvann, som består av kvinnelige ledere i Alta. Leder Linda Heltne overrakte prisen og begrunnelsen avdekker at dette er en reiselivsleder som møtes med respekt.

Inspirerende

– Denne kvinnen er en maskin som aldri går tom for drivstoff. Hun reiser seg igjen og igjen når hun vet at hun er på rett spor. I stedet for å gi opp gjør hun små reguleringer, heter det.

Som leder er hun inspirerende, men også krevende, heter det.

– Hun har positiv energi som er smittende og som gjør at hele teamet blir med selv om all sunn fornuft skulle tilsi at det motsatte, begrunnes det.

Flere priser

Henriette, som opprinnelig er fra Sørøya, har også tidligere fått priser. Blant annet for sitt engasjement for Alta turnforening. I 2017 fikk hun ildsjel-prisen fra Alta kommune. I år fikk hun Nordnorsk Markedsføringspris for sitt arbeide for å fremme vinterturisme basert på lokale aktivitets – og opplevelsesbedrifter.

– Det kan virke som at hun ikke forholder seg til at døgnet for de fleste består av 24 timer, begrunnes det fra Qvann.

Raus og lojal

Styret i Qvann mener at Bismo Eilertsen på alle vis møter sine verdier som er å være engasjert, målrettet, raus og lojal.

– Vinneren har virkelig satt Alta på kartet gjennom sitt langsiktige arbeid for et helårlig reiseliv i vår region. Hennes engasjement og kompetanse nyter stor respekt både lokalt og nasjonalt, heter det.