Direkte debatt om veikart for næringslivet

nyheter

Det er i forbindelse med lanseringen av det såkalte veikart for framtidens næringsliv at det stelles i stand en regional debatt om temaet og hvilke ambisjoner man skal ha for de neste ti årene.

Distriktsministeren på plass

Altapostes redaktør Rolf Edmund Lund får storfint besøk i studio. I panelet stiller distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og stortingspolitikerne Cecilie Myrseth (Ap), Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Geir Adelsten Iversen (Sp). Fra NHO Handel og Service deltar Ann Cecilie Kaltenborn.

Det blir en time direktesendt tv på altaposten.no fra klokken 12.30 onsdag.

– Vi setter pris på at legges til rette for en debatt der man ser på utviklingen med regionale briller, sier Merete Jørstad i NHO Arktis.

Viktige temaer

Samarbeid mellom det offentlige og private, samt klima og energibehov settes på dagsordenen. Nussir-saken blir blant annet tatt opp. Bedrifter i Troms og Finnmark kommer med sine utfordringer og politikerne tar opp tråden.

– På grunn av koronasituasjonen blir det ingen publikumsdebatt, men vi tar det opp Altapostens tv-studio. Selve sendingen blir mulig å se i redigert utgave i etterkant, sier redaktør Lund.

Når NHO lager veikart pleier det å bli debatt. Når de ønsker konkurranseutsetting, er det langt fra sikkert at eksempelvis Ap er enig i den målsettingen.

Synliggjøring av meninger

– Målsettingen må være å synliggjøre de ulike meningene om framtidens næringsliv og hvilke virkemidler politikerne vil satse på, bare ett år før valgkampen raser for fullt, mener Jørstad og Lund.

I lys av koronakrisen blir det kanskje ekstra interessant å diskutere hvordan man rigger seg best for framtiden.

– Allerede før koronakrisen var det mye som tydet på at Norges «gullalder» var tilbakelagt. Aldring og lavere vekst tilsa at vi trengte ny jobb- og verdiskaping for å kunne opprettholde velferden fremover. Krisen har ført til et økonomisk sjokk uten sidestykke og forsterker disse behovene ytterligere, er en av utfordringene i NHOs veikart.