Nå får du en smak av lokalmat

nyheter

I fjor ble Bondens Marked arrangert i Alta for første gang, og i år skal suksessen følges opp med ett nytt marked. Randi Karlstrøm fra Lokalmat Finnmark har sammen med Finnmark Bonde- og Småbrukarlag tatt initiativ til å arrangere markedet førstkommende lørdag.

– I fjor var det Bondens Marked Troms som arrangerte markedet i Alta. Bondens Marked i Troms har vart i flere år, med Tromsø som base, forteller Karlstrøm.

Gjennom Bondens Marked skal det bli lettere for små produsenter å selge produktene sine, samtidig som markedet skal legge grunnlag for at flere småprodusenter skal kunne etableres.

– Dette er en måte å ta tilbake matproduksjonen for lokalsamfunnet, og har både med matsikkerhet, matsuverenitet og lokal kompetanse å gjøre, sa Karlstrøm til Altaposten i sommer.

Seriøs etablering

Bondens Marked skal i år som i fjor være på torgplassen i Alta sentrum.

– Det er åtte produsenter som kommer til markedet. Vi har bestilt nye telt som har kommet oppover, så dette tar vi som en seriøs etablering av en produsentgruppe som skal kalles Bondens Marked Finnmark, forteller Karlstrøm entusiastisk.

I tillegg til å arrangere Bondens Marked, har Lokal Mat Finnmark arrangert seminar.

– Vi har hatt hageseminar, og det vil vi fortsette med i framtiden. Vi ønsker at hageseminarene skal inspirere flere til å starte markedshage, og direkte salg av deres produkter. Det har vi manglet i Finnmark lenge, forteller Karlstrøm.

Innovasjon Arktis er blant dem som har vært med på introseminaret for å fortelle om tilbudene Innovasjon Norge har til produsenter innen matproduksjon som ønsker å videreutvikle ideer. Man trengte heller ikke å allerede være en veletablert aktør for å få nytte ut av seminaret, da det også var for ferske aktører.



I år vil du kunne kjøpe ferske varer fra blant annet Toves Tradisjonsmat, Grønne Saker og Strømmen gård.