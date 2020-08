Under middels rypeår, men dagskvote på fjorårsnivå

nyheter

– Takseringen viser et litt under middels rypeår. Vi har normalt med stamfugl, men svært dårlig produksjon stort sett i hele Finnmark. En sen vår og kollaps i smågnagerbestandene i løpet av vinteren, med påfølgende høy predasjon på blant annet egg og kyllinger, forklarer en del av dette bildet. Takseringen i Finland viser en lignende bestandssituasjon. Det gjør oss ekstra trygge på at takseringene våre gir et godt bilde av situasjonen på Finnmarkseiendommen akkurat nå, sier Einar Asbjørnsen, sjefen for utmarksavdelingen hos Fefo.