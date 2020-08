Andeplassen var den gjeveste

nyheter

Andeløpet til Tverrelvdalen skole- og ungdomskorps har blitt en fin tradisjon og kanskje den viktigste inntektskilden for de unge musikerne. Når andeløpet skal trekkes, slippes flere hundre plastender ut i Tverrelva. Selvsagt blir alle plukket opp igjen. Den anda som kommer først i mål, vinner. Eh...her er det faktisk ikke den første, men and nummer to, andeplassen, som er vinner og får den flotteste premien.

Tverrelvdalen skole- og ungdomskorps spilte for alle de fremmøtte, og det varme høstværet bød på en fin ramme rundt det hele.

– Folk koste seg ved elvebredden. Og vi fikk varmt og nydelig vær, kafé og grillmat, suppe og kaker. og alt i alt et flott arrangement. I år kom endene ganske fort i mål, forteller Trine Lise Giselsson som har vært så snill å sende oss noen bilder da vi ba så pent.

Og som et smitteverntiltak måtte alle registreres når de kom. Da endene hadde svømt nedover elva, og vinnerne var trukket ut, ble alle de andre endene nøye plukket opp igjen.

Marsjerte alene for første gang Mens korps generelt sliter med rekruttering, har skolekorpset i dalen marsjert alene for første gang på mange år.

- ANDreplass er best Korpset i Tverrelvdalen holder andeløp 8. juni. Gakk-gakken som kommer først vinner selvsagt ikke.