Selv om sesongen ble bedre enn forventet, vil nedbemanningen av ansatte igangsettes. De nye permitteringsreglene fra regjeringen, samt at noen allerede har sluttet, gjør at nedbemanningen ikke blir så stor som først antatt. Noen vil få forlenget permittering i stedet for å bli sagt opp. Likevel må noen gå, også i Alta.