– Hører du ikke hva vi sier, Nybø?

nyheter

Livsverk er i ferd med å gå tapt. Permitteringer, oppsigelser og konkurser er virkeligheten for altfor mange i reiselivet nå. Derfor er det oppsiktsvekkende at næringsminister Iselin Nybø (V) ber reiselivet slutte å kalle sin situasjon for krise, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

– Uttalelsen reflekterer i beste fall at hun hadde en skikkelig dårlig dag på jobben, kommenterer NHO Arktis sin regiondirektør, Målfrid Baik.

Statsråden har vært på besøk hos aktører innen reiseliv og restaurantbransjen i Bergen for å høre hvordan det har gått siden koronarestriksjonene ble innført 12. mars. NHO skriver at Nybø var klar på at det ikke kommer nødhjelp med det første. Mens aktører i bransjen ba næringsministeren om en kompensasjonsordning slik at de kan overleve fram til neste sommer, ba Nybø aktørene være kreative og finne nye løsninger.

– Staten har stengt ned næringen med strenge restriksjoner som har fratatt bedriftene inntjening, samtidig som de forventer at næringen skal ta hele regningen selv. Sånn kan man ikke behandle næringslivet, sier Baik.

Hun viser til at Nord-Norge skulle på tur inn i høysesong med vinter og nordlys nå, men på grunn av koronapandemien kommer ikke hovedmarkedet med utenlandske gjester som planlagt. NHO tror ikke det kan kompenseres med norske gjestedøgn. I tillegg kommer svikt i kurs- og konferansemarkedet, samt forventet nedgang i forretningsreiser som vil forverre situasjonen ytterligere.

– Når mange av de 9.211 ansatte i reiselivet i nord opplever å miste sitt levebrød er det ikke mulig å kalle dette noe annet for en krisesituasjon, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Hun ber om at næringsministeren nyanserer sin uttalelse i respekt for de som opplever sin verste krise og møte reiselivet for å komme frem til bransjeretta og treffsikre tiltak.