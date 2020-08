nyheter

Torsdag meldte regjeringen i en pressemelding at de foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Dette er for å avdekke mulig koronasmitte. Per dags dato står ikke dette på kommunes agenda for Alta lufthavn..